Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 27 августа, медальный зачёт

В воскресенье, 27 августа, в последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) были разыграны семь комплектов медалей.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Женщины. Прыжки в высоту
1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,01.
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,99.
3. Никола Лорен Олислагерс (Австралия) – 1,99.
Мужчины. Метание копья.
1. Нирай Чопра (Индия) — 88,17 м.
2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82 м.
3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67 м.
Мужчины. 5000 м. Финал
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.11,30.
2. Мохамед Катир (Испания) – 13.11,44.
3. Джейкоб Кроп (Кения) – 13.12,28.
Женщины. 800 м. Финал
1. Мэри Мораа (Кения) — 1.56,03.
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.56,34.
3. Атинг Му (США) — 1.56,61.
Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал
1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.54,29.
2. Беатрис Чепкоэч (Кения) — 8.58,98.
3. Фейс Черотич (Кения) — 9.00,69
Мужчины. Эстафета 4х400 м
1. США – 2.57,31.
2. Италия – 2.58,45.
3. Ямайка – 2.58,71.
Женщины. Эстафета 4х400 м
1. Сборная Нидерландов — 3.20,72.
2. Сборная Ямайки — 3.20,88.
3. Сборная Великобритании — 3.21,04.
Лидером итогового медального зачёта стала сборная США. Американцы выиграли 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей (в сумме — 29 медалей). Второе место в общем зачёте заняла сборная Канады — спортсмены этой страны заработали четыре золотых и две серебряных медали (в сумме — шесть). Третьей стала сборная Испании — её атлеты выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль (в сумме — пять).
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