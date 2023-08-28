Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2023: результаты 27 августа, медальный зачёт

В воскресенье, 27 августа, в последний день чемпионата мира по лёгкой атлетике в Будапеште (Венгрия) были разыграны семь комплектов медалей.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Женщины. Прыжки в высоту

1. Ярослава Могучих (Украина) – 2,01.

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,99.

3. Никола Лорен Олислагерс (Австралия) – 1,99.

Мужчины. Метание копья.

1. Нирай Чопра (Индия) — 88,17 м.

2. Аршад Надим (Пакистан) — 87,82 м.

3. Якуб Вадлейх (Чехия) — 86,67 м.

Мужчины. 5000 м. Финал

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 13.11,30.

2. Мохамед Катир (Испания) – 13.11,44.

3. Джейкоб Кроп (Кения) – 13.12,28.

Женщины. 800 м. Финал

1. Мэри Мораа (Кения) — 1.56,03.

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.56,34.

3. Атинг Му (США) — 1.56,61.

Женщины. 3000 м стипль-чез. Финал

1. Уинфред Мутиле Яви (Бахрейн) — 8.54,29.

2. Беатрис Чепкоэч (Кения) — 8.58,98.

3. Фейс Черотич (Кения) — 9.00,69

Мужчины. Эстафета 4х400 м

1. США – 2.57,31.

2. Италия – 2.58,45.

3. Ямайка – 2.58,71.

Женщины. Эстафета 4х400 м

1. Сборная Нидерландов — 3.20,72.

2. Сборная Ямайки — 3.20,88.

3. Сборная Великобритании — 3.21,04.

Лидером итогового медального зачёта стала сборная США. Американцы выиграли 12 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей (в сумме — 29 медалей). Второе место в общем зачёте заняла сборная Канады — спортсмены этой страны заработали четыре золотых и две серебряных медали (в сумме — шесть). Третьей стала сборная Испании — её атлеты выиграли четыре золотых и одну серебряную медаль (в сумме — пять).