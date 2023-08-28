Винер: китайские гимнастки добились на ЧМ феноменального результата

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала выступление сборной Китая, которая выиграла на чемпионате мира золотую и две серебряные медали.
«Китайские гимнастки добились феноменального результата. Это случилось благодаря тому, что команду тренирует российская участница трёх Олимпиад Анастасия Близнюк, имеющая в активе две золотые и одну серебряную награду. Она сама стала великолепной гимнасткой благодаря нашим передовым тренерским методикам. Весь этот опыт Близнюк использовала и использует в работе с командой Китая.
Успешное выступление этой команды на чемпионате мира является очень хорошей заявкой на золото Олимпиады. Я с Анастасией всё время на связи, очень тепло поздравила её как после многоборья, так и потом. Блестящий результат, по-другому не скажешь. Она была очень довольна, что я её поздравила», — сказала Винер в интервью ТАСС.
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