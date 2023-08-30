Ткачёв: Карлсен может соскучиться по классическим шахматам и вернуться

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался о нежелании норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена играть в матче за титул чемпиона мира. Ранее норвежец заявил, что готов сыграть в матче за титул чемпиона мира, если партий станет больше, а контроль времени будет короче.

«Шахматы настолько многогранны, что любая деятельность за шахматной доской так или иначе будет обсуждаться. Известных разновидностей шахмат более 700! Магнусу может быть неинтересно играть длинные партии, но это совершенно не значит, что классические партии должны быть забыты. Ни в коем случае!

Разыгрывается титул по быстрым шахматам, блицу, шахматам Фишера. Пожалуйста, можно участвовать в них. Каждый может проявлять себя как минимум в четырёх дисциплинах, а ведь есть ещё шахматная композиция, по ней послезавтра стартует чемпионат мира. Так что тут у каждого свой выбор. Безусловно, минус, что Магнус не хочет играть в классические шахматы. Он сильнейший шахматист мира по рейтингу, хоть и номинально он экс-чемпион мира. Но есть и приятные моменты. В отличие от Фишера, он никуда не ушёл. Бобби в своё время заявил примерно то же самое и исчез с авансцены. Не исключаю, что через какой-то промежуток времени Магнус может соскучиться по классическим шахматам и вернуться. Главное, что он играет, причём играет здорово и радует болельщиков своим творчеством», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.