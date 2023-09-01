Федерация фехтования Украины обратилась в МОК с жалобой на бездействие FIE в деле Харлан

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в деле украинской саблистки Ольги Харлан.
«Жалоба является продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после её поединка с так называемой нейтральной фехтовальщицей Анной Смирновой из России на чемпионате мира — 2023, а также с другими противоправными действиями FIE», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФФУ.
Напомним, Харлан одержала победу в поединке с россиянкой Анной Смирной на чемпионате мира 2023 года в Милане (Италия), однако не пожала руку сопернице. Таким образом, украинка нарушила регламент соревнований и была дисквалифицирована. Позже Харлан допустили на командный турнир саблисток, а МОК предоставил украинской спортсменке квоту на участие в Олимпийских играх 2024 года.
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