Федерация фехтования Украины обратилась в МОК с жалобой на бездействие FIE в деле Харлан

Федерация фехтования Украины (ФФУ) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с жалобой на бездействие Международной федерации фехтования (FIE) в деле украинской саблистки Ольги Харлан.

«Жалоба является продолжением борьбы с противоправной и позорной дисквалификацией Ольги Харлан после её поединка с так называемой нейтральной фехтовальщицей Анной Смирновой из России на чемпионате мира — 2023, а также с другими противоправными действиями FIE», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФФУ.

Напомним, Харлан одержала победу в поединке с россиянкой Анной Смирной на чемпионате мира 2023 года в Милане (Италия), однако не пожала руку сопернице. Таким образом, украинка нарушила регламент соревнований и была дисквалифицирована. Позже Харлан допустили на командный турнир саблисток, а МОК предоставил украинской спортсменке квоту на участие в Олимпийских играх 2024 года.