МОК объявит о новых видах спорта на ОИ-2028 8 сентября

Международный олимпийский комитет 8 сентября решит, какие виды спорта будут добавлены в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, сообщили источники Reuters. На этот день намечено заседание исполнительного совета организации. В него входят президент МОК Томас Бах, четыре вице-президента и 10 других членов.

Решение должно быть позднее ратифицировано на сессии МОК в Мумбаи 15-17 октября, которая представляет собой собрание всех членов организации.

В число девяти видов спорта, которые могут быть добавлены в программу ОИ-2028, входят флаг-футбол, каратэ, кикбоксинг, бейсбол-софтбол, лакросс, брейк-данс, сквош, автоспорт и крикет. Решение будет относиться только к Играм в Лос-Анджелесе.

Брейк-данс дебютирует на ОИ-2024 в Париже, каратэ было в программе ОИ-2020 в Токио. Также в столице Японии, как и на некоторых предыдущих Играх, присутствовали бейсбол с софтболом. Крикет был в программе ОИ-1900, а лакросс на ОИ в 1904 и 1908 годах.

Скалолазание, скейтборд и сёрфинг, которые стали дополнительными видами спорта на Играх в Токио и Париже, в Лос-Анджелесе уже считаются частью основной программы соревнований.