Гимнастка Веденеева поблагодарила за справедливое судейство на ЧМ-2023 в Валенсии

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2023 по художественной гимнастике в упражнении с лентой, представительница Словении Екатерина Веденеева поблагодарила за справедливое судейство на чемпионате мира в Валенсии.
«Закончился мой 5-й чемпионат мира. Словами не передать какой непростой путь мы преодолели. Но хорошо, что хорошо заканчивается, а в нашем случае просто хорошо. Мы с тренером не устаём доказывать, что невозможное возможно! 2-я медаль чемпионата мира, квота в Париж-2024 и попадание в топ-10 гимнасток мира! И все это благодаря людям, которые искренне верят в меня и поддерживают и помогают во всем, в самых разных ситуациях и обстоятельствах вы там, и вместе мы пишем историю, без вас ничего бы не было.
Огромное спасибо FIG и Нохе Абу Шабан за потрясающие соревнования, за справедливое судейство, Валенсия, за потрясающую атмосферу! И, конечно же, огромное спасибо всем зрителям и болельщикам в зале, которые создали невероятную атмосферу, это было мощно и незабываемо. Спасибо всем за сообщения и слова поддержки, за поздравления, за любовь к моему творчеству. Сейчас очень много эмоций и много хочется написать и рассказать. Но, всё потом. Теперь можно выдохнуть и наслаждаться временем с близкими. Спасибо, Валенсия, спасибо, Испания», — написала Веденеева в соцсетях.
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