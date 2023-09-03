Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ирина Винер считает, что Олимпийские игры себя изжили

Ирина Винер считает, что Олимпийские игры себя изжили
Комментарии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о том, что Олимпийские игры изжили себя. Такое заявление она сделала сегодня, 3 сентября, во время презентации автобиографии.

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да ещё и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили.

Мы будем развивать своё на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — приводит слова Винер «Матч ТВ».

Материалы по теме
Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики
Крамаренко вынесла бы всех соперниц на ЧМ-2023. Включая и новую королеву гимнастики
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android