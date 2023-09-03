Ирина Винер считает, что Олимпийские игры себя изжили

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о том, что Олимпийские игры изжили себя. Такое заявление она сделала сегодня, 3 сентября, во время презентации автобиографии.

«Нужно бороться и побеждать за родину, за маму, за тренеров, за город, в котором родилась. Это сумасшедшая ответственность. Сама чувствую её и детям внушаю. Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да ещё и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили.

Мы будем развивать своё на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — приводит слова Винер «Матч ТВ».