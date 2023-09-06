Сергей Бурунов рассказал, какими видами спорта занимался в детстве

Известный актёр Сергей Бурунов рассказал о занятиях спортом в детстве.
«До определённого момента ничем не занимался, в детстве часто болел. Чего греха таить, жил я в русском, жёстком районе Орехово-Борисово Южное, и в один момент мне как-то надоело болеть и пошёл я в каратэ, восточными единоборствами занимался. Из спорта, наверное, только вот этим.
Добились каких-то поясов? Нет, не добился. Мы можем называть вещи своими именами?
На первых же соревнованиях я знатно, что называется, отхватил, и на этом всё закончилось. Конечно, мне удалось набрать хорошую физическую форму, я сидел на всех шпагатах, как Ван Дамм. Я фанател от «Кровавого спорта», в комнате висел плакат с Брюсом Ли, короче, всё, как полагается. И Сталлоне тоже, но больше Брюс Ли, конечно, нравился. А на соревнованиях мне зарядили прямо в душу с разворота. Я думал, что мне ребро сломали. Поэтому только с точки зрения физухи чего-то добился», – приводит слова Бурунова пресс-служба ЦСКА.
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