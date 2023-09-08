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Телеа обновил достижение Голосницкого в стартовом матче Кубка мира — 2023 по регби

Телеа обновил достижение Голосницкого в стартовом матче Кубка мира — 2023 по регби
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На Кубке мира – 2023 по регби, который стартовал сегодня, 8 сентября, во Франции установлен первый рекорд. Сборная Новой Зеландии занесла самую быструю попытку в матчах открытия Кубка мира по регби. Автором рекорда стал Марк Телеа. В матче открытия соревнований с Францией новозеландец открыл счёт уже на 1 минуте 32 секундах.

Отметим, что Телеа обновил достижение центрального трёхчетвертного сборной России Кирилла Голосницкого. Россиянин удерживал рекорд по этому показателю с 2019 года. Тогда он занёс попытку в первом матче Кубка мира с Японией, когда часы встречи отсчитали 4 минуты 45 секунд.

Видео можно посмотреть на канале Rugby World Cup на YouTube. Права на видео принадлежат World Rugby.

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