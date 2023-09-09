Сборная Новой Зеландии исполнила хаку перед матчем открытия Кубка мира — 2023 по регби

Сборная Новой Зеландии по регби исполнила хаку перед матчем открытия Кубка мира – 2023 с командой Франции.

Хака — это ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бёдрам и груди и выкрикивают аккомпанемент. Это один из самых известных видов музыкального искусства маори, благодаря регбийной команде All Blacks с хакой знакомо большинство жителей Новой Зеландии. Характерные детали хаки — танец исполняется одновременно всеми участниками и сопровождается гримасами. Гримасы (движения глаз и языка) очень важны, и именно по ним определяется, насколько хорошо исполнен танец.

Видео можно посмотреть на канале Rugby World Cup на YouTube. Права на видео принадлежат World Rugby.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби начался сегодня, 8 сентября, во Франции. Он будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.