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Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 9 сентября

Во Франции набирает ход розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби. Он стартовал вчера, 8 сентября, и продлится до 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Регби. Кубок мира. Расписание матчей на 9 сентября

Италия – Намибия – группа A — начало встречи в 14:00 мск.

Ирландия – Румыния – группа B — начало встречи в 16:30 мск.

Австралия – Грузия – группа C — начало встречи в 19:00 мск.

Англия – Аргентина – группа D — начало встречи в 22:00 мск.

Всего в розыгрыше Кубка принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы.