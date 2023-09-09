Ингебригтсен высказался о том, что на 1,5 секунды побил мировой рекорд на дистанции 2 км

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира на 5000 метров, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен прокомментировал тот факт, что на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе обновил мировой рекорд на дистанции 2000 метров.

Ингебригтсен преодолел 2 км за 4 минуты 43,13 секунды. Предыдущее достижение принадлежало марокканцу Хишаму Эль-Герружу, который в 1999 году пробежал эту дистанцию за 4.44,79, то есть на полторы секунды медленнее.

«Бить рекорды всегда приятно. Десять дней назад у меня был какой-то вирус, я действительно был не уверен, приму ли участие в этих соревнованиях. Но в итоге я чувствовал себя нормально и провёл хорошую гонку. Я получил большую помощь от пейсмейкеров. На самом деле, они даже помогли мне больше, чем я ожидал», — приводит слова Ингебригтсена пресс-служба соревнований.