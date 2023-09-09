Видео: президента Франции Макрона освистали на церемонии открытия Кубка мира по регби

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на открытии Кубка мира – 2023 по регби.

Напомним, розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.

В матче открытия сошлись сборные Франции и Новой Зеландии. Французы одержали неожиданную победу со счётом 27:13.

Перед стартом встречи Макрон вышел в центр поля с приветственной речью, однако тут же начался свист с трибун, который продолжался более минуты, причём даже когда политик начал произносить слова. Судя по удивлённой реакции Макрона, он не ожидал такого приёма.