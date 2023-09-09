Франция — Новая Зеландия: видеообзор яркого матча открытия КМ по регби при 80 000 зрителей

Стартовал Кубок мира – 2023 по регби. В матче открытия сборная Новой Зеландии со счётом 13:27 проиграла домашней команде Франции. Встречу посетили 80 тыс. зрителей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Rugby World Cup. Права на видео принадлежат World Rugby

Примечательно, что представители Новой Зеландии потерпели первое в истории поражение на стадии группового этапа КМ. До игры с французами их победная серия на групповых этапах КМ насчитывала 31 матч. Более того, Франция нанесла самое крупное для новозеландцев поражение в рамках Кубка мира (-14).

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.