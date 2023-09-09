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Видео: Мбаппе, Гризманн и другие игроки сборной Франции посетили матч открытия КМ по регби

Звёзды французского футбола Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле и Деотшанкюль Юпамекано посетили матч открытия Кубка мира – 2023 по регби.

Напомним, в матче открытия КМ сборная Новой Зеландии со счётом 13:27 проиграла домашней команде Франции. Встречу посетили 80 тыс. зрителей, она прошла в Париже на «Стад де Франс».

Примечательно, что представители Новой Зеландии потерпели первое в истории поражение на стадии группового этапа КМ. До игры с французами их победная серия на групповых этапах КМ насчитывала 31 матч.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби будет проходить с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе.