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«Это не подвиг». Тренер французских регбистов прокомментировал историческую победу на КМ

«Это не подвиг». Тренер французских регбистов прокомментировал историческую победу на КМ
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Тренер сборной Франции по регби Фабьен Галтье прокомментировал исторический успех своих подопечных на старте домашнего Кубка мира – 2023.

Напомним, в матче открытия КМ сборная Франции со счётом 27:13 обыграла команду Новой Зеландии. Встречу посетили 80 тыс. зрителей, она прошла в Париже на «Стад де Франс». Примечательно, что представители Новой Зеландии потерпели первое в истории поражение на стадии группового этапа КМ.

«Мы не контролировали игру в первом тайме, возможно, нас захлестнула атмосфера, хотя мы были к ней готовы. Но мы вернулись в игру благодаря нашей дисциплинированности. Противостояние выиграно, и мы очень довольны результатом. Это не подвиг, но мы убрали этот пунктик, что очень важно. Мы хотели добиться такой престижной победы», — приводит слова Галтье L'Équipe.

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