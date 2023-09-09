Тренер «Локомотива» — о разгроме от «Енисея-СТМ»: счёт по игре, всё закономерно

Главный тренер регбийного «Локомотива» (Пенза) Александр Янюшкин прокомментировал разгромное поражение команды в матче с клубом «Енисей-СТМ» (10:72) в 5-м туре чемпионата России по регби.

«Прекрасно понимали, что «Енисей» будет очень сильно настроен после поражения в финале прошлого сезона. Да, у нас есть травмированные, но и те, кто сегодня вышел на матч, себя проявили и достаточно хорошо сыграли – Янюшкин, Царьков, Овчинников, который только начинает переходить из регби-7, молодые регбисты. Резюмируя, хочу сказать, что выигрывает команда, проигрывает тренер. Всю ответственность за этот результат беру на себя.

Счёт по игре? Всё было видно. Всё закономерно.

Нужно сделать правильные выводы. Пересмотреть некоторые моменты в игре. И двигаться дальше, это спорт – кто-то побеждает, кто-то уступает. Так будет всегда. И всегда это будет зависеть не только от одного матча. В любом случае всё это будет считаться осенью следующего года», — приводит слова Янюшкина официальный сайт клуба «Енисей-СТМ».