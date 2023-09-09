На Кубке мира по регби одержана самая крупная победа за 12 лет

Сборная Ирландии разгромила команду Румынии в стартовом матче Кубка мира — 2023 по регби со счётом 82:8. Это самая крупная победа на Кубке мира с 22 сентября 2011 года, когда Южная Африка обыграла Намибию — 87:0. Кроме того, эта победа стала крупнейшей для ирландцев на Кубке мира
Отметим, что в другом матче игрового дня Италия нанесла поражение Намибии со счётом 52:8.
Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка принимают стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. Всего в розыгрыше Кубка принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы.
Регби. Кубок мира – 2023. Франция
Группа В. 1-й тур
Ирландия – Румыния – 82:8 (33:8).
Группа А. 1-й тур
Италия — Намибия – 52:8 (17:8).
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