На Кубке мира по регби одержана самая крупная победа за 12 лет

Сборная Ирландии разгромила команду Румынии в стартовом матче Кубка мира — 2023 по регби со счётом 82:8. Это самая крупная победа на Кубке мира с 22 сентября 2011 года, когда Южная Африка обыграла Намибию — 87:0. Кроме того, эта победа стала крупнейшей для ирландцев на Кубке мира

Отметим, что в другом матче игрового дня Италия нанесла поражение Намибии со счётом 52:8.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка принимают стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. Всего в розыгрыше Кубка принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы.

Регби. Кубок мира – 2023. Франция

Группа В. 1-й тур

Ирландия – Румыния – 82:8 (33:8).

Группа А. 1-й тур

Италия — Намибия – 52:8 (17:8).