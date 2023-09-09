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Тренер «Енисея-СТМ» — об игре с «Локомотивом»: хотели взять реванш и отдать долг зрителям

Тренер «Енисея-СТМ» — об игре с «Локомотивом»: хотели взять реванш и отдать долг зрителям
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Главный тренер регбийного клуба «Енисей-СТМ» (Красноярск) Александр Первухин прокомментировал крупную победу команды в матче с пензенским «Локомотивом» (72:10) в 5-м туре чемпионата России.

«Хороший матч. Игроки сегодня молодцы – не остановились после первого тайма. Здесь две вещи. Во-первых, желание взять реванш, никуда от него не денешься, как бы ни хотелось. Во-вторых, необходимость отдать долг нашим болельщикам. Три месяца назад мы испортили им праздник, проиграли чемпионство. Мы говорили об этом на установке игрокам: сегодня не надо думать ни об очках, ни о деньгах, нужно думать только об одном – мы должны дать зрителям то, что не смогли 18 июня. Пока – хотя бы частично», — приводит слова Первухина официальный сайт «Енисея-СТМ».

Напомним, в финале чемпионата России по регби сезона-2022/2023 «Локомотив» в овертайме переиграл «Енисей-СТМ» (23:20) в Красноярске и впервые в истории стал чемпионом России.

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