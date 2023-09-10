Австралия и Англия одержали победы в матчах 1-го тура Кубка мира

На Кубке мира — 2023 прошли первые матчи в группах C и D. В группе C двукратный победитель турнира сборная Австралии одержала победу над Грузией со счётом 35:15 на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

В группе D однократный обладатель Кубка мира национальная команда Англии выиграла у Аргентины — 27:10. Матч прошёл на стадионе «Велодром» в Марселе. Заключительные матчи 1-го тура турнира состоятся 10 сентября.

Розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября в девяти французских городах. Игры турнира принимают стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. Всего в Кубке мира принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы.

Кубок мира – 2023

1-й тур

Группа C

Австралия – Грузия – 35:15 (21:3).

Группа D

Англия — Аргентина – 27:10 (12:3).