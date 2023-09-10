Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 10 сентября
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Во Франции набирает ход розыгрыш десятого, юбилейного Кубка мира по регби. Он стартовал позавчера, 8 сентября, и продлится до 28 октября в девяти французских городах. Игры Кубка примут стадионы в Сен-Дени, Марселе, Лионе, Вильнёв-д’Аске, Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте, Тулузе. На данный момент сборные играют свои первые матчи на турнире.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.
Регби. Кубок мира. Расписание матчей на 10 сентября
Япония — Чили — Группа D — начало встречи в 14:00 мск.
ЮАР — Шотландия — Группа B — начало встречи в 18:45 мск.
Уэльс — Фиджи — Группа С — начало встречи в 22:00 мск.
Всего в розыгрыше Кубка принимают участие 20 команд, которые разбиты на четыре группы.
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