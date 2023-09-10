Тренер сборной Англии по регби прокомментировал уверенную победу над Аргентиной на КМ

Главный тренер сборной Англии по регби Стив Бортвик высказался о победе над командой Аргентины в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира — 2023. Встреча завершилась со счётом 27:10 в пользу англичан.
«Джордж Форд знал, как использовать свои возможности, он был великолепен во всём. Форд был примером настоящего лидера. Но в нашей команде много опытных профессионалов, которые тоже способны справиться с ролью лидера. Матч выигрывает не один человек, а вся команда. У меня было ощущение, что наших игроков критиковали заранее, но у нас качественная команда, что мы и показали в этом матче. Я очень рад за них, потому что мы много работали и теперь можем видеть результат. Это важный знак, мы движемся в правильном направлении. Можно насладиться победой и начать подготовку к матчу с Японией.
Во Франции за нами следят десятки тысяч английских болельщиков. Они тратят большие деньги, и мы хотим, чтобы они могли привезти домой сувениры. Думаю, они запомнят этот матч», — приводит слова Бортвика L'Equipe.
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