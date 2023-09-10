Ведущий хукер сборной Франции по регби пропустит групповой этап КМ из-за травмы

Сборная Франции по регби лишилась одного из ведущих перволинейцев предположительно на весь групповой этап Кубка мира – 2023.

В матче открытия КМ, где Франция обыграла Новую Зеландию, хукер Жюльен Маршан травмировал подколенное сухожилие. По информации издания Rugby Rama, спортсмен сделал МРТ, исходя из предварительных оценок медицинской комиссии на восстановление форварда понадобится четыре-пять недель. Это значит, что Маршан не поможет «Ле Блё» в противостояниях с Уругваем (14 сентября), Намибией (21 сентября) и Италией (6 октября).

При этом тренерский штаб сборной Франции по главе с Фабьеном Галтье пока не планирует искать замену Маршану, так как в распоряжении команды имеются Пеато Маувака и Пьер Бургарит.