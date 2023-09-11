Звезду НФЛ усыпили на полдня, чтобы сделать татуировку

Квотербек команды НФЛ «Даллас Ковбойз» Дак Прескотт сообщил, что в межсезонье приостанавливал свои тренировки, чтобы сделать огромную татуировку на ноге.

Отмечается, что спортсмена пришлось буквально усыпить с помощью лекарств на полдня, чтобы он смог перенести процесс нанесения татуировки.

Фото: из личного архива Дака Прескотта

«Люди думают, что это безумие. Да, это безумие. Я понимаю, но я сумасшедший. Я хочу сказать, да, я такой. Я знаю, кто я, и я не боюсь», — приводит слова Прескотта New York Post.

Спортсмен отметил, что в данной татуировке он отдал дань уважения брату, который покончил с собой, погибшей матери, Майклу Джордану, Мохаммеду Али, Коби Брайанту и родному городу Далласу.

Отметим, что в 2021 году Прескотт подписал с «Ковбоями» четырёхлетний контракт на $ 160 млн.