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Матыцин — о случаях смены гражданства российскими спортсменами: трагедии в этом не видим

Матыцин — о случаях смены гражданства российскими спортсменами: трагедии в этом не видим
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Министр спорта РФ Олег Матыцин на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прокомментировал случаи смены спортивного гражданства рядом российских атлетов. Ранее заместитель министра спорта Алексей Морозов сообщил, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные.

«Мы никакой трагедии в этом не видим, это просто повод задуматься о причинах. Если они серьёзные и значимые, нужно исключить эти причины, но мы видим, что подавляющее большинство спортсменов продолжают работать, продолжают чувствовать себя защищёнными и продолжают испытывать интерес к развитию именно в нынешних условиях.

Если сравнивать количество занимающихся спортом, даже членов сборных команд, и количество спортсменов, сменивших спортивное гражданство, ущербом это я никак назвать не могу. Важная задача — создать условия, при которых спортсмены будут заинтересованы продолжать свою карьеру здесь, прежде всего молодые спортсмены, наш резерв, и обеспечить устойчивое развитие национальной системы спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

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Заглавное фото: РИА Новости

Источник: ТАСС

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