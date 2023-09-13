Жан Беленюк выступит в Белграде. Сборная Украины огласила состав на ЧМ по борьбе

Сборная Украины по борьбе опубликовала состав на чемпионат мира — 2023. Турнир пройдет 16–24 сентября в столице Сербии Белграде. Участники разыграют 20 комплектов наград в вольной борьбе у мужчин и женщин (по 10 весовых категорий), а ещё в 10 категориях определятся сильнейшие борцы греко-римского стиля. ЧМ-2023 станет первым из шести турниров, где будут разыграны олимпийские лицензии.
Украина будет представлена на турнире во всех весовых категориях. В составе команды три борца, являющиеся призёрами Олимпийских игр: народный депутат Жан Беленюк (чемпион Токио-2020 и серебряный призёр Рио-2016), Парвиз Насибов («серебро» Токио-2020) и Ирина Коля («бронза» в Токио-2020).
Напомним, ранее Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал список россиян, допущенных к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе. Однако список команды, по утверждению UWW, не окончательный.
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