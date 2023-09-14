Президент Франции Макрон залпом выпил стакан пива в раздевалке сборной по регби
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Тренер сборной Франции по регби Шон Эдвардс рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил стакан пива в раздевалке национальной команды после победы в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира — 2023 со сборной Новой Зеландии (27:13).
«Мы хорошо провели время в раздевалке после победы. Пришли несколько французских футболистов, было здорово видеть это единение. Даже Килиан Мбаппе был среди гостей. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже к нам присоединился. С ним было несколько телохранителей. Ребята дали президенту пива и заставили выпить его залпом, подбадривая. Макрон принял вызов», — приводит слова Эдвардса Daily Mail.
Сегодня, 14 сентября, сборная Франции сыграет на Кубке мира по регби с Уругваем.
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