Президент Франции Макрон залпом выпил стакан пива в раздевалке сборной по регби

Тренер сборной Франции по регби Шон Эдвардс рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон залпом выпил стакан пива в раздевалке национальной команды после победы в матче 1-го тура группового этапа Кубка мира — 2023 со сборной Новой Зеландии (27:13).

«Мы хорошо провели время в раздевалке после победы. Пришли несколько французских футболистов, было здорово видеть это единение. Даже Килиан Мбаппе был среди гостей. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже к нам присоединился. С ним было несколько телохранителей. Ребята дали президенту пива и заставили выпить его залпом, подбадривая. Макрон принял вызов», — приводит слова Эдвардса Daily Mail.

Сегодня, 14 сентября, сборная Франции сыграет на Кубке мира по регби с Уругваем.