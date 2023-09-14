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Дарья Варфоломеев: российских гимнасток давно с нами не было. Трудно оценить их форму

Обладательница пяти золотых медалей чемпионата мира по художественной гимнастике – 2023 бывшая россиянка Дарья Варфоломеев, ныне выступающая за Германию, высказалась о предстоящем возвращении российских спортсменок на международные соревнования.

Напомним, с 1 января 2024 года россияне смогут выступать на международных турнирах в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

«Россиянок давно с нами не было. Трудно сказать, в какой они форме», — приводит слова Варфоломеев Heidenheimer Zeitung.

Менеджер сборной Германии по художественной гимнастике Изабелл Саваде отметила, что возвращение российских гимнасток не отразится на планах немецкой команды.

«Возвращение россиянок не влияет на наши планы. Они получат право вновь выступать, но им всё равно придётся пройти квалификацию. Мы просто сфокусируемся на себе», — сказала Саваде.