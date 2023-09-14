Экс-россиянка Куличенко: мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры из СССР

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, рассказала о своём опыте работы с российскими тренерами. Спортсменка подчеркнула, что российским специалистам не хватает чуткости в подходе к атлетам.
«В России отношение к психологам как к картам Таро или астрологии. И это огромное упущение. У спортсмена тонкая душа, деятельность непростая, легко перегореть без поддержки. Нам не хватает в России помощи в этом плане. Обычно как: нужен результат — как хочешь, так и делай его. Тренеры на своих же спортсменов орут, говорят, что надо сделать, но не говорят как. А это фундамент.
Я тогда не понимала этих моментов, потому что была ребёнком. Сейчас-то я капец какая взрослая! А в детстве думаешь — наверное, так и надо, это же большой спорт, понимала, на что иду. Сейчас понимаю, что подход должен быть разным. Мне не надо, чтобы на меня кричали. Работать можно тоньше. Я сейчас не обвиняю тренеров, а говорю о системе. У нас все тренеры из СССР. Подход — не ты, так кто-то другой придёт на это место", — приводит слова Куличенко «Спорт-экспресс».
Напомним, Куличенко заняла 13-е место в прыжках в высоту на чемпионате мира — 2023, который проходил летом в Будапеште (Венгрия).
- 14 сентября 2023
-
13:57
-
12:36
-
12:29
-
12:16
-
12:12
-
10:56
-
10:34
-
09:53
-
09:34
-
09:30
-
08:49
-
06:09
-
05:50
-
00:58
-
00:27
- 13 сентября 2023
-
23:57
-
22:00
-
21:09
-
20:41
-
20:24
-
19:12
-
18:44
-
18:15
-
13:57
-
13:34
-
13:15
-
12:57
-
11:52
-
11:48
-
11:28
-
10:33
-
09:56
-
00:36
-
00:05
- 12 сентября 2023
-
23:07