Экс-россиянка Куличенко: мне не надо, чтобы на меня кричали, а у нас все тренеры из СССР

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр, рассказала о своём опыте работы с российскими тренерами. Спортсменка подчеркнула, что российским специалистам не хватает чуткости в подходе к атлетам.

«В России отношение к психологам как к картам Таро или астрологии. И это огромное упущение. У спортсмена тонкая душа, деятельность непростая, легко перегореть без поддержки. Нам не хватает в России помощи в этом плане. Обычно как: нужен результат — как хочешь, так и делай его. Тренеры на своих же спортсменов орут, говорят, что надо сделать, но не говорят как. А это фундамент.

Я тогда не понимала этих моментов, потому что была ребёнком. Сейчас-то я капец какая взрослая! А в детстве думаешь — наверное, так и надо, это же большой спорт, понимала, на что иду. Сейчас понимаю, что подход должен быть разным. Мне не надо, чтобы на меня кричали. Работать можно тоньше. Я сейчас не обвиняю тренеров, а говорю о системе. У нас все тренеры из СССР. Подход — не ты, так кто-то другой придёт на это место", — приводит слова Куличенко «Спорт-экспресс».

Напомним, Куличенко заняла 13-е место в прыжках в высоту на чемпионате мира — 2023, который проходил летом в Будапеште (Венгрия).