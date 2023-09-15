Непомнящий потерпел разгромное поражение от Карлсена в 1/4 финала Speed Chess Championship
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел выйти в полуфинал крупного онлайн-турнира по скоростным шахматам Speed Chess Championship. В четвертьфинале он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, который удерживал титул чемпиона мира с 2013 по 2023 год, со счётом 9,5:20,5. В полуфинале Карлсен сыграет с американцем Уэсли Со.
Напомним, Непомнящий в последний момент заменил на Speed Chess Championship — 2023 17-го чемпиона мира по шахматам китайского гроссмейстера Дин Лижэня, который снялся с соревнований. В стартовом матче Непомнящий оказался сильнее представителя Индии Арджуна Эригайси со счётом 15,5:14,5.
Ранее в 1/4 финала американец Хикару Накамура разгромил соотечественника Фабиано Каруану со счётом 18,5:8,5.
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