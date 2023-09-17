Якоб Ингебригтсен без особых проблем выиграл забег на 1 милю в финале «Бриллиантовой лиги»

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира на 5000 метров, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен выиграл забег на 1 милю в рамках финала легкоатлетической серии «Бриллиантовая лига», который проходит в Юджине (США).

Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3 минуты и 43 секунды в типичном для себя стиле «пейсмейкера». Ему не хватило 0.6 секунды до мирового рекорда.

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1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.43,73.

2. Яред Нугусе (США) – 3.43,97.

3. Джордж Миллс (Великобритания) – 3.47,65.

Стоит отметить, что на предыдущем этапе «Бриллиантовой лиги» норвежец на 1,5 секунды обновил мировой рекорд в беге на 2000 метров.