Мамиашвили — о рекомендациях UWW: никто с таким вопросом не подходил

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации Объединённого мира борьбы по поводу рукопожатий. Как стало известно ранее, в UWW рекомендовали российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Белграде.
«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом — просто предупредили, чтобы реагировали адекватно. Этот вопрос остро встал перед Международным олимпийским комитетом после эпизода с фехтовальщицами — наша девочка традиционно сделала шаг навстречу сопернице для рукопожатия, а та остановила её оружием. Затем была дисквалификация, а вслед за этим украинка чуть ли не персональное приглашение на Олимпиаду получает. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары. С рукопожатий начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно — побеждён ты или выиграл», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил к участию в нём российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.
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