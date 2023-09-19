Олег Матыцин высказался об условиях допуска россиян на международные старты

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования.

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на турниры допускаются только индивидуальные нейтральные атлеты, что исключает участие в командных видах спорта. Более того, чтобы получить приглашение, спортсмену нужно пройти проверку на нейтральность, то есть отсутствие принадлежности к силовым структурам, а также активной поддержки СВО. Некоторые федерации даже требуют от россиян подписать соответствующую декларацию.

«Наша позиция не меняется, мы едины в понимании того, что санкции политизированы и носят дискриминационный характер. На всех площадках мы отстаиваем интересы наших спортсменов, но мы должны занимать проактивную позицию. Мы надеемся, что в плане допуска наших спортсменов голос разума восторжествует в международных федерациях и МОК», — приводит слова Матыцина ТАСС.