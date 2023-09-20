Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Якоба Ингебригтсена вызвали на дуэль по бегу на «пивную милю»

Якоба Ингебригтсена вызвали на дуэль по бегу на «пивную милю»
Аудио-версия:
Комментарии

Вернувшись домой после финала Бриллиантовой лиги, где установил новый рекорд Европы в беге на 3000 метров, норвежец Якоб Ингебригтсен в рамках своего мальчишника в родном городе Саннес принял участие в «пивной миле». Так называется забег на четыре круга по 400 метров, когда перед каждым кругом нужно выпивать бутылку пива объёмом 0,3 л.

Якоб выиграл забег с результатом 5.22,42, что почти на минуту медленнее рекорда (4.28,10), принадлежащего канадцу Кори Беллмору, который, узнав о достижении норвежца, тут же выразил готовность посоревноваться с ним один на один. «Давай друг против друга. Я всегда в игре», — написал Беллмор в соцсетях.

«Он феноменальный спортсмен и далеко опережает меня в обычном беге. Но я мог бы научить его всему, что знаю о «пивной миле», и всё равно победить его. Это моя территория. Я знаю, что могу побороться там с кем угодно. Очевидно, что он тоже неплохо умеет «пыхтеть», не пробежишь за 5.22, не научившись пить пиво», — приводит слова Беллмора NRK.

В следующую субботу норвежец перестанет быть завидным женихом и свяжет себя узами брака со своей девушкой Элизабет Ассерсон.

Материалы по теме
В лёгкой атлетике снесли 24-летний мировой рекорд. Ингебригтсен творит что-то невероятное!
В лёгкой атлетике снесли 24-летний мировой рекорд. Ингебригтсен творит что-то невероятное!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android