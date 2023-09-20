Якоба Ингебригтсена вызвали на дуэль по бегу на «пивную милю»

Вернувшись домой после финала Бриллиантовой лиги, где установил новый рекорд Европы в беге на 3000 метров, норвежец Якоб Ингебригтсен в рамках своего мальчишника в родном городе Саннес принял участие в «пивной миле». Так называется забег на четыре круга по 400 метров, когда перед каждым кругом нужно выпивать бутылку пива объёмом 0,3 л.

Якоб выиграл забег с результатом 5.22,42, что почти на минуту медленнее рекорда (4.28,10), принадлежащего канадцу Кори Беллмору, который, узнав о достижении норвежца, тут же выразил готовность посоревноваться с ним один на один. «Давай друг против друга. Я всегда в игре», — написал Беллмор в соцсетях.

«Он феноменальный спортсмен и далеко опережает меня в обычном беге. Но я мог бы научить его всему, что знаю о «пивной миле», и всё равно победить его. Это моя территория. Я знаю, что могу побороться там с кем угодно. Очевидно, что он тоже неплохо умеет «пыхтеть», не пробежишь за 5.22, не научившись пить пиво», — приводит слова Беллмора NRK.

В следующую субботу норвежец перестанет быть завидным женихом и свяжет себя узами брака со своей девушкой Элизабет Ассерсон.