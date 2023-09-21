Карякин — об уходе Крамника с Chess.com: читерство — обратная сторона онлайн-шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение 14-го чемпиона мира Владимира Крамника больше не играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за большого количества «явных читеров».

Напомним, ранее во время игры против Ханса Ниманна на Chess.com некоторые ходы американца показались россиянину подозрительными, о чём он заявил публично.

«Для тех, кто плохо знает, читерство — это компьютерные подсказки во время онлайн-игр. С этим не так просто бороться. Я в целом на стороне Крамника, потому что я его хорошо знаю и он, наверное, вряд ли ошибается. Но, с другой стороны, все эти проблемы с читерством, их на 100% невозможно доказать — использовал кто-то компьютерные подсказки или нет, никогда точно этого не знаешь. К сожалению, это обратная сторона онлайн-шахмат.

Дело в том, что, когда играешь в турнирах на какие-то призовые, когда есть возможность побороться за призы, люди не гнушаются тем, чтобы подключиться к компьютерным подсказкам. Я очень часто с этим сталкивался, никогда точно не знаешь, пользовался человек компьютерными подсказками или нет», — приводит слова Карякина «РБК Спорт».