Карякин — об уходе Крамника с Chess.com: читерство — обратная сторона онлайн-шахмат

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение 14-го чемпиона мира Владимира Крамника больше не играть на шахматной онлайн-платформе Chess.com из-за большого количества «явных читеров».
Напомним, ранее во время игры против Ханса Ниманна на Chess.com некоторые ходы американца показались россиянину подозрительными, о чём он заявил публично.
«Для тех, кто плохо знает, читерство — это компьютерные подсказки во время онлайн-игр. С этим не так просто бороться. Я в целом на стороне Крамника, потому что я его хорошо знаю и он, наверное, вряд ли ошибается. Но, с другой стороны, все эти проблемы с читерством, их на 100% невозможно доказать — использовал кто-то компьютерные подсказки или нет, никогда точно этого не знаешь. К сожалению, это обратная сторона онлайн-шахмат.
Дело в том, что, когда играешь в турнирах на какие-то призовые, когда есть возможность побороться за призы, люди не гнушаются тем, чтобы подключиться к компьютерным подсказкам. Я очень часто с этим сталкивался, никогда точно не знаешь, пользовался человек компьютерными подсказками или нет», — приводит слова Карякина «РБК Спорт».
- 21 сентября 2023
-
01:31
-
00:24
-
00:12
- 20 сентября 2023
-
23:22
-
22:14
-
22:04
-
21:58
-
21:03
-
20:55
-
19:41
-
19:18
-
19:02
-
19:00
-
17:30
-
16:29
-
15:22
-
15:19
-
15:04
-
14:53
-
14:45
-
14:16
-
13:20
-
12:55
-
12:38
-
12:30
-
12:02
-
10:34
-
09:32
-
09:05
-
08:55
-
01:24
- 19 сентября 2023
-
21:58
-
20:47
-
20:25
-
17:27