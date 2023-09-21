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Чемпион мира по борьбе Сидаков: когда Садулаев приходит в зал, появляется особая атмосфера

Чемпион мира по борьбе Сидаков: когда Садулаев приходит в зал, появляется особая атмосфера
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Олимпийский чемпион Токио-2020, российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков высказался о снятии соотечественника Абдулрашида Садулаева с чемпионата мира — 2023 из-за травмы.

«Абдулрашид Садулаев – достойный человек. И это важно. Он меня всегда поддерживал в трудные минуты. А сейчас я его поддерживаю: написал ему, пожелал скорейшего выздоровления. На самом деле, команда за него очень сильно переживает. Травмы ведь притупляют спортсмена, не дают возможности реализовать себя.

Он капитан, двукратный олимпийский чемпион. Когда он приходит в зал, то появляется особая атмосфера. Он нужен нам!» — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, Садулаев снялся из-за травмы, полученной в полуфинальном поединке чемпионата мира.

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