Симона Байлз выступит на ЧМ-2023 по спортивной гимнастике

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике американка Симона Байлз вошла в состав сборной США для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт в Бельгии, об этом сообщает ESPN. Для Байлз это первый крупный международный старт после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Для Байлз чемпионат мира в Бельгии — шестой в её спортивной карьере, что является уникальным достижением для американских гимнасток. Помимо олимпийской чемпионки, в состав американской команды вошли Шайлиз Джонс, Лиэнн Вонг, Скай Блейкели и Джослин Роберсон.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года примет Антверпен (Бельгия). Соревнования пройдут с 30 сентября по 8 октября.