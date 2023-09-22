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Лидер сборной Франции Антуан Дюпон может пропустить оставшуюся часть Кубка мира по регби

Лидер сборной Франции Антуан Дюпон может пропустить оставшуюся часть Кубка мира по регби
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Капитан сборной Франции Антуан Дюпон может пропустить оставшуюся часть Кубка мира по регби, сообщает Independent. Лидер «Ле Блё» получил травму в матче с Намибией, который завершился со счётом 96:0.

Дюпон получил серьёзную травму лица и не смог продолжить игру после удара «голова в голову» от намибийца Йохана Дейсела. Речь может идти как о трещине или переломе верхней челюсти, так и о переломе либо глазной орбиты, либо скулы.

Федерация регби Франции подтвердила информацию о травме Дюпона, а также сообщила, что он останется в команде до решения врачей. Если процесс восстановления займёт шесть недель, Кубок мира для Антуана будет завершён, но если травма окажется менее серьёзной, то он сможет вернуться к полуфиналу (20/21 октября) в случае выхода в него Франции, и играть в маске. Доктора примут решение к концу недели, когда у регбиста спадёт гематома.

После победы над Намибией Франция с 13 очками занимает первое место в группе А.

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