Лидер сборной Франции Антуан Дюпон может пропустить оставшуюся часть Кубка мира по регби

Капитан сборной Франции Антуан Дюпон может пропустить оставшуюся часть Кубка мира по регби, сообщает Independent. Лидер «Ле Блё» получил травму в матче с Намибией, который завершился со счётом 96:0.
Дюпон получил серьёзную травму лица и не смог продолжить игру после удара «голова в голову» от намибийца Йохана Дейсела. Речь может идти как о трещине или переломе верхней челюсти, так и о переломе либо глазной орбиты, либо скулы.
Федерация регби Франции подтвердила информацию о травме Дюпона, а также сообщила, что он останется в команде до решения врачей. Если процесс восстановления займёт шесть недель, Кубок мира для Антуана будет завершён, но если травма окажется менее серьёзной, то он сможет вернуться к полуфиналу (20/21 октября) в случае выхода в него Франции, и играть в маске. Доктора примут решение к концу недели, когда у регбиста спадёт гематома.
После победы над Намибией Франция с 13 очками занимает первое место в группе А.
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