Ауэс Гонибов: надеялся увидеться с Акбудаком не в схватке за бронзу, а в финале

Российский борец греко-римского стиля Ауэс Гонибов прокомментировал завоевание бронзовой медали чемпионата мира — 2023 в весовой категории до 82 кг.

«Итоги для меня неплохие. Хотелось золота, но бронзой тоже доволен. Надеюсь, моя медаль приободрит команду. Ковёр всё покажет.

Где допустил ошибки? Думаю, в четвертьфинале быстро остановился. Самой тяжёлой оказалась первая схватка. После неё чуть продышался.

Я надеялся увидеться с Бурханом Акбудаком не в схватке за бронзу, а в финале. Но наши пути сошлись в схватке за бронзу. Всё шло по моему плану. Но после одного моего приёма счёт был уже 8:0. Чуть остановился, посмотрел на табло, а схватку не останавливают. Потом понял, что вернули и стало 6:0. Думаю, так было даже легче. Схватка пошла по-другому. Добил до конца. Счёт — 6:3. В целом для себя этот чемпионат мира оценю на четыре с минусом.

Завтра планирую поехать и поддержать команду. Хочу ещё увидеть атмосферу чемпионата не с ковра, а с трибун. На то, что украинец отказался с нами фотографироваться, я не обращаю внимания. Хочу чуть отдохнуть и работать дальше», — сказал Гонибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, во время церемонии награждения второй бронзовый призёр украинец Ярослав Фильчаков отказался фотографироваться с Гонибовым. На официальном снимке медалистов россиянин в компании чемпиона турнира Рафика Гусейнова из Азербайджана и серебряного призёра иранца Алирезы Мохмадипиани.