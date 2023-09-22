Украинец Фильчаков не стал фотографироваться с россиянином Гонибовым на пьедестале ЧМ-2023

Призёр чемпионата мира – 2022, украинский борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков выступающий в весовой категории до 82 кг, отказался фотографироваться с россиянином Ауэсом Гонибовым на церемонии награждения в рамках чемпионата мира – 2023.
Фильчаков, как и Гонибов, завоевавший бронзу соревнований, сразу ушёл с пьедестала, когда наступил момент сделать коллективное фото. Россиянин же остался в компании чемпиона турнира Рафика Гусейнова из Азербайджана и серебряного призёра иранца Алирезы Мохмадипиани.
Отметим, что это не первый случай подобного демарша со стороны украинских борцов на этом ЧМ.
Предолимпийский чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Впервые за последние два года на главный борцовский турнир исполком Объединённого мира борьбы (UWW) допустил представителей России и Беларуси — однако лишь в качестве индивидуальных нейтральных атлетов под аббревиатурой AIN.
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