Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 23 сентября
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Сегодня, 23 сентября, на Кубке мира по регби — 2023, который проходит во Франции, состоятся матчи команд групп B, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 23 сентября
Группа C
- Грузия — Португалия — начало встречи в 15:00 мск.
Группа D
- Англия — Чили — начало матча в 18:45 мск.
Группа B
- ЮАР — Ирландия — начало игры в 22:00 мск.
Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.
Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.
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