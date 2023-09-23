Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, на Кубке мира по регби — 2023, который проходит во Франции, состоятся матчи команд групп B, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 23 сентября

Группа C

Грузия — Португалия — начало встречи в 15:00 мск.

Группа D

Англия — Чили — начало матча в 18:45 мск.

Группа B

ЮАР — Ирландия — начало игры в 22:00 мск.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании три раза побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.