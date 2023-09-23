Капитан сборной Намибии по регби столкнулся с хейтом после нанесения травмы Дюпону

Капитан сборной Намибии по регби Йохан Дейсел был вынужден закрыть аккаунты в социальных сетях из-за наплыва сообщений, осуждающих Дейсела за травмирование лидера сборной Франции Антуана Дюпона.
Напомним, в матче между сборными Франции и Намибии на Кубке мира по регби лидеры противостоявших друг другу команд столкнулись головами. В итоге Дюпон не смог продолжать игру из-за травмы, а Дейсел был удалён с поля. Встреча закончилась разгромной победой сборной Франции со счётом 96:0.
«Я хотел бы выразить наилучшие пожелания Антуану Дюпону. Очевидно, что я не хотел причинить ему никакого вреда. Всё произошло очень быстро. И я не успел сориентироваться, чтобы своевременно убрать голову. Я знаю правила и сразу понял, что виноват. После матча я поговорил с главным тренером сборной Франции и передал Антуану наилучшие пожелания и извинения. Он отличный игрок и человек, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует извинения Йохана Дейсела Rugger.
- 23 сентября 2023
-
18:59
-
18:19
-
17:55
-
16:03
-
15:31
-
15:30
-
14:55
-
14:40
-
14:20
-
14:07
-
13:18
-
13:12
-
13:02
-
10:50
-
09:28
-
07:04
-
05:03
-
01:20
-
00:22
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:29
-
23:17
-
21:53
-
21:22
-
20:20
-
20:16
-
20:09
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:04
-
17:42
-
16:57
-
16:13
-
14:09