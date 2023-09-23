Капитан сборной Намибии по регби столкнулся с хейтом после нанесения травмы Дюпону

Капитан сборной Намибии по регби Йохан Дейсел был вынужден закрыть аккаунты в социальных сетях из-за наплыва сообщений, осуждающих Дейсела за травмирование лидера сборной Франции Антуана Дюпона.

Напомним, в матче между сборными Франции и Намибии на Кубке мира по регби лидеры противостоявших друг другу команд столкнулись головами. В итоге Дюпон не смог продолжать игру из-за травмы, а Дейсел был удалён с поля. Встреча закончилась разгромной победой сборной Франции со счётом 96:0.

«Я хотел бы выразить наилучшие пожелания Антуану Дюпону. Очевидно, что я не хотел причинить ему никакого вреда. Всё произошло очень быстро. И я не успел сориентироваться, чтобы своевременно убрать голову. Я знаю правила и сразу понял, что виноват. После матча я поговорил с главным тренером сборной Франции и передал Антуану наилучшие пожелания и извинения. Он отличный игрок и человек, и я желаю ему скорейшего выздоровления», — цитирует извинения Йохана Дейсела Rugger.