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«ВВА-Подмосковье» сенсационно обыграла «Локомотив» в 6-м туре чемпионата России

«ВВА-Подмосковье» сенсационно обыграла «Локомотив» в 6-м туре чемпионата России
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Сегодня, 24 сентября, в Пензе состоялся матч 6-го тура чемпионата России по регби сезона-2023/2024. Местный «Локомотив», являющийся действующим чемпионом страны, сенсационно уступил клубу «ВВА-Подмосковье» — 29:39 (12:19).

Регби. Чемпионат России. 6-й тур

«Локомотив-Пенза» — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 29:39 (12:19).

Попытки: Хлутков (4, 32, 62), де Вит (52, 72) — Велман (10), Экстин (18), Тришин (36), Абдулкадиров (65), Иванов (67).
Реализации: Янушкин (32, 53) — Абдулкадиров (19, 37, 66, 68).
Штрафные: нет — Абдулкадиров (71, 76).

После 6-го тура чемпионата России «Локомотив-Пенза» с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а «ВВА-Подмосковье» располагается на шестой строчке с восьмью очками. Лидирует с 25 очками красноярский «Енисей-СТМ», сыгравший пять матчей сезона чемпионата России.

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