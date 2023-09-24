Сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат за 70 лет участия в ЧМ

Сборная России по греко-римской борьбе показала худший результат за 70 лет участия в чемпионатах мира на турнире, проходившем в 2023 году в Белграде (Сербия). На счету российских спортсменов по итогам турнира одна бронзовая медаль, завоёванная Ауэсом Гонибовым в неолимпийском весе до 82 кг, при этом во всех олимпийских весовых категориях россияне остались без олимпийских лицензий — вне пятёрки сильнейших.

Предыдущий антирекорд был установлен на чемпионате мира в Париже (Франция) в 2017 году: тогда сборная России осталась без золотых медалей, но по ходу турнира россияне завоевали два серебра и две бронзы.

Лучшим результатом в истории сборной России по греко-римской борьбе являются шесть золотых медалей чемпионата мира, проходившего в 2018 году в Будапеште (Венгрия).