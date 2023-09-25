Россиянин Коваленко признан лучшим арбитром чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии

Российский олимпийский арбитр, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Коваленко был признан лучшим арбитром предолимпийского чемпионата мира по спортивной борьбе и получил почётный «Золотой свисток», сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Напомним, чемпионат мира по борьбе проходил с 16 по 24 сентября в сербском Белграде. Это второй подряд чемпионат мира для Белграда. В программу чемпионата были включены соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе. В этом году по решению Объединённого мира борьбы на турнир в качестве нейтральных спортсменов были допущены россияне и белорусы.

Российская команда в общей сложности завоевала четыре награды: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Подопечные Хаджимурата Гацалова заняли второе место в медальном зачёте, уступив только США (три золота, одно серебро и три бронзы). Правда, этот медальный зачёт неофициальный, потому что российские борцы рассматривались на турнире как индивидуальные нейтральные атлеты.