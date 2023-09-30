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Председатель комитета Швеции отреагировала на допуск российских паралимпийцев на Игры-2024

Председатель комитета Швеции отреагировала на допуск российских паралимпийцев на Игры-2024
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Председатель Паралимпийского комитета Швеции Оса Ллинарес Норлин отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов.

«Вместе с паралимпийскими странами Северной Европы мы ясно дали понять, что ни Паралимпийский комитет из России, ни из Беларуси не следует принимать обратно. Ситуация в Украине не изменилась с тех пор, как мы в последний раз принимали решение по этому вопросу, и поэтому мы сохраняем прежнюю позицию по этому вопросу», — приводит слова Ллинарес Норлин Expressen.

Напомним, ранее, 29 сентября, международный паралимпийский комитет (IPC) допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

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