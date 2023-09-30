Симона Байлз: я бы ничего не меняла в своей карьере, столько лет в элите – это дико

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, что не стала бы ничего менять в своей карьере, имея она такую возможность.

«Я бы не стала ничего менять в своей карьере, оглядываясь на прошедшие 10 лет. С каждым годом чувствую, что стала чуточку лучше, а команды стали сильнее. Морально и физически. Думаю, что даже сейчас, в 2023 году, у нас действительно сильная команда, и, надеюсь, мы все уверены в своей гимнастике. Безумно видеть эволюцию, потому что большую часть времени, будучи спортсменом, вы только надеетесь оставаться на вершине в течение стольких лет. Я смогла сделать это с помощью моих тренеров, тренеров, врачей, родителей, всей системы поддержки. Это довольно дико… Никогда не думала, что моя карьера в элите продлится 10 лет!» — приводит слова Байлз Antwerp Gymnastics.

Напомним, Симона Байлз вошла в состав сборной США для выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт в Бельгии. Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2023 года примет Антверпен. Соревнования пройдут с 30 сентября по 8 октября.