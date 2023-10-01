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Вернувшаяся Симона Байлз заняла 4 первых места по итогам квалификации на ЧМ-2023

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз успешно стартовала на чемпионате мира – 2023, который проходит в Антверпене (Бельгия). Она идёт лидером практически во всех дисциплинах.

Спортивная гимнастика. Женская квалификация ЧМ:

Упражнения на брусьях: базовая стоимость 6,0, 14,400 балла (2-е место).

Бревно: базовая стоимость 6,3, оценка 14,566 балла (1-е место).

Вольные упражнения: база 6,7, оценка 14,633 балла (1-е место).

Опорный прыжок: 14,949 балла (1-е место).

Сумма многоборья: 58,865 (1-е место).

В упражнениях на брусьях Байлз уступает лишь соотечественнице Шайлиз Джонс (14,833 балла).

Отметим, что Байлз выступает на международной арене впервые после Олимпийских игр — 2020.