Симона Байлз решила вернуться, чтобы добыть рекордные титулы. Но позволят ли ей победить?

30 сентября в Антверпене (Нидерланды) стартовал чемпионат мира – 2023 по спортивной гимнастике. В отсутствие россиян, которое, к сожалению, уже стало привычным в последние полтора года, главным событием турнира, пожалуй, станет возвращение Симоны Байлз, которая не выступала на ЧМ с 2019 года. Американка решилась пойти за историческими титулами.

А за чем ещё стоит посмотреть на ЧМ-2023?

Когда и где пройдёт ЧМ-2023 по гимнастике

52-й чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в Антверпене (Бельгия) 30 сентября. Соревнования продлятся до 8 октября.

Симона Байлз Фото: Matthias Hangst/Getty Images

На турнире будут разыграны путёвки на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Квоты получат по девять мужских и женских команд, прошедших квалификацию. Ещё три путёвки будут закреплены за НОК с самым высоким рейтингом, чьи спортсмены не прошли квалификацию в команде.

Индивидуальные квоты распределят между восемью мужчинами и 14 женщинами по итогам квалификации в многоборье. Кроме того, путёвки гимнасты смогут заработать и на отдельных снарядах: спортсмены будут бороться за четыре квоты в каждой дисциплине. Также возможность отправиться в Париж получат атлеты с самым высоким рейтингом.

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Расписание чемпионата мира — 2023

С 30 октября по 2 ноября в Антверпене пройдут квалификации командных и индивидуальных соревнований. Первые медали будут вручены 3 октября.

Расписание чемпионата мира — 2023 по спортивной гимнастике



30 сентября, суббота

11:00 – 21:05. Квалификация, мужчины

1 октября, воскресенье

11:00 – 15:05. Квалификация, мужчины

16:00 – 21:50. Квалификация, женщины

2 октября, понедельник

11:00 – 23:35. Квалификация, женщины

3 октября, вторник

20:30 – 23:45. Финал, командное многоборье, мужчины

4 октября, среда

20:30 – 23:05. Финал, командное многоборье, женщины

5 октября, четверг

20:30 – 23:40. Финалы, личное многоборье, мужчины

6 октября, пятница

20:30 – 23:00. Финал, личное многоборье, женщины

7 октября, суббота

15:00 – 19:00. Финалы, отдельные снаряды (вольные упражнения, конь, кольца – мужчины; опорный прыжок, брусья – женщины)

8 октября, воскресенье

15:00 – 19:00. Финалы, отдельные снаряды (опорный прыжок, брусья, перекладина – мужчины; бревно, вольные упражнения – женщины)

Россию же вернули. Почему её нет на ЧМ-2023?

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян к международным стартам, но, увы, лишь с 1 января 2024 года.

Но ещё в мае этого года стало ясно, что ЧМ-2023 пройдёт без участия наших гимнастов. Дело в том, что россияне пропустили отборы к турниру. Так что даже в случае допуска наши спортсмены поехать в Бельгию не смогли бы.

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Фавориты в личном многоборье на ЧМ-2023

У женщин, разумеется, главный фаворит – Симона Байлз. Американка выигрывала золото в личном многоборье на пяти чемпионатах мира подряд, в которых участвовала. Это рекорд по числу титулов среди женщин в этой дисциплине. В случае победы Симона может сравняться с рекордсменом среди мужчин – у японца Кохеи Утимура шесть титулов в личном многоборье.

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Кроме того, Байлз претендует на самые высокие места и в отдельных видах: опорном прыжке, вольных упражнениях и бревне. В опорном прыжке Симона намерена показать фирменную комбинацию прыжок Юрченко + двойное сальто согнувшись, который в случае успешного выполнения назовут её именем.

Среди фавориток также действующая чемпионка мира Ребека Андраде, несмотря на то что после ЧМ-2022 гимнастка не выступала в этой дисциплине. Также на медали будут претендовать американка Шилиз Джонс, британка Джессика Гадирова, француженка Мелани де Жезус дос Сантос.

В отдельных видах, помимо Байлз, стоит особенно внимательно следить за бразильянкой Андраде, японкой Асикавой Урара, китаянками Чжан Цинъин и Цюй Циюань, американкой Джонс и алжиркой Кайлией Немур.

Ребека Андраде Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

У мужчин всё куда спокойнее как в многоборье, так и на отдельных снарядах. Главный фаворит один – действующий чемпион мира и олимпийский чемпион Даики Хасимото из Японии. С ним поборются Ши Цун из Китая и Кента Чиба из Японии. Среди потенциальных медалистов также филиппинец Карлос Юло.

Фавориты в командном многоборье на ЧМ-2023

Несмотря на отсутствие россиян, на турнире ожидается настоящая жара. В командном многоборье у женщин американки в сильнейшем составе попытаются защитить титул. Сборная США выиграла рекордные шесть золотых медалей подряд и сейчас попытается завоевать седьмую.

В случае победы для Симоны Байлз этот титул станет историческим, пятым в команде! Сейчас у американки четыре командных золота, как и у румынки Симоны Аманар и китайцев Хуан Сюя, Ян Вэя и Чэнь Ибина из Китая. Больше среди мужчин и женщин не побеждал пока никто.

Не допустить американку до рекорда попытаются вице-чемпионки мира прошлого года – британки. В борьбу также могут ввязаться представительницы Канады, Италии, Бразилии, Франции, Японии или Китая.

В мужском многоборье явно будут доминировать азиатские страны. Главные претенденты на победу – Япония и Китай. Вот только гимнастам из Поднебесной будет непросто. Дело в том, что сильнейших китайских атлетов пришлось равномерно распределять между ЧМ-2023 и Азиатскими играми, которые в эти же дни проходят в Ханчжоу, так что их состав будет чуть ослаблен.

Где смотреть чемпионат мира — 2023

К счастью, российские болельщики смогут посмотреть чемпионат мира – 2023. Все финалы покажет «Матч ТВ» на каналах холдинга.

Также трансляции можно будет посмотреть на специальной платформе All Gymnastics, которую разработала FIG. Правда, на Россию там установлен геоблок, так что смотреть можно только лишь из другой страны.

Ну и, конечно, есть «Чемпионат», который обязательно расскажет вам о самых крутых событиях главного турнира 2023 года в спортивной гимнастике.