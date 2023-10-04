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Мамиашвили: проблемы с резервом сборной России существуют. Равноценных замен немного

Мамиашвили: проблемы с резервом сборной России существуют. Равноценных замен немного
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о проблемах с резервом у российской национальной команды.

«Проблемы с резервом существуют. Но есть ребята, которые набирают. Особенно Джабраилов. Между ними была контрольная схватка перед чемпионатом мира. Джабраилов рассматривается как возможный претендент на участие в Олимпийских играх. Но проблемы существуют. Равноценных замен немного. В силу чего это происходит? Должен быть откровенный и долгий разговор», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России заняла седьмое место в общем зачёте чемпионата мира — 2023, который прошёл в Сербии. Российские борцы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.

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