Мамиашвили: проблемы с резервом сборной России существуют. Равноценных замен немного

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о проблемах с резервом у российской национальной команды.

«Проблемы с резервом существуют. Но есть ребята, которые набирают. Особенно Джабраилов. Между ними была контрольная схватка перед чемпионатом мира. Джабраилов рассматривается как возможный претендент на участие в Олимпийских играх. Но проблемы существуют. Равноценных замен немного. В силу чего это происходит? Должен быть откровенный и долгий разговор», — передаёт слова Мамиашвили корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России заняла седьмое место в общем зачёте чемпионата мира — 2023, который прошёл в Сербии. Российские борцы выступали на соревнованиях в нейтральном статусе.